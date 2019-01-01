ألكسندر شفولوف يكرر إنجاز أوليفر كان الصامد منذ 2011

ألكسندر شفولوف أول حارس مرمى يصنع هدفًا في البوندسليجا منذ أوليفر كان في 2011

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح الحارس الروسي ألكسندر شفولوف حارس مرمى نادي فرايبورج أول حارس يصنع هدفًا في الدوري الألماني منذ عام 2011.

وشارك شفولوف في مواجهة فرايبورج أمام أوجسبورج التي فاز بها الفريق الأول على ضيفه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وصنع شفولوف هدفًا من أهداف فريقه الخمسة، ليكون أول حارس مرمى يصنع هدفًا في إحدى مباريات الدوري الألماني منذ عام 2011.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

ويعد أسطورة حراسة المرمى الألمانية وحارس بايرن ميونيخ السابق أوليفر كان هو آخر حارس نجح في صناعة هدف في البوندسليجا.

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وعلى الرغم من تألق مانويل نوير في اللعب بالفدمين وبناء العب من الخلف، إلا أنه لم يصنع أي هدف مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني.