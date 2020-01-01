ألكاسير إلى فالنسيا ورودريجو إلى برشلونة - تقترب بشدة

فالنسيا يقترب من استعادة ألكاسير تمهيدًا لرحيل رودريجو مورينو إلى برشلونة

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن فالنسيا في طريقه لاستعادة خدمات مهاجمه السابق ونجم بوروسيا دورتموند الحالي باكو ألكاسير خلال الأيام المقبلة.

وكانت الأخبار قد أكدت أن رئيس نادي فالنسيا متواجد حاليًا في برشلونة من أجل إنهاء صفقة انتقال رودريجو مورينو إلى الفريق الكتالوني.

وبما أن مورينو هو المهاجم الأول لفالنسيا في الوقت الحالي، يحتاج الخفافيش إلى التعاقد مع لاعب بنفس الجودة أو بجودة قريبة منه من أجل تعويضه.

ومع عدم حصول باكو ألكاسير على مركز أساسي في بوروسيا دورتموند بشكل مستمر، يبدو أن رغبته تشير إلى العودة للدوري الإسباني من جديد.

وفي الوقت الذي اهتمت فيه أندية فياريال وإشبيلية وأتلتيكو مدريد بخدماته، فضل المهاجم الإسباني العودة إلى فريقه الذي تألق فيه قبل الانتقال إلى برشلونة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقتين في الأيام القليلة المقبلة قبل انتهاء سوق الانتقالات الشتوية، أن يكون رودريجو لاعبًا لبرشلونة وألكاسير لاعبًا لفالنسيا.

يوم حاسم في برشلونة للتعاقد مع بديل سواريز

يذكر أن باكو ألكاسير لم ينجح بالشكل المنتظر في برشلونة، كما كانت مسيرة ديفيد فيا مع الفريق الكتالوني بفعل الإصابة، لذا فالجميع ينتظر تجربة رودريجو.