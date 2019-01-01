ألفيش مستعد للرهان ببرج إيفيل على بقاء نيمار في باريس

داني ألفيش يبدو واثقًا من بقاء نيمار في باريس سان جيرمان رغم عروض ريال مدريد وبرشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أبدى النجم البرازيلي داني ألفيش ثقته في بقاء مواطنه نيمار ضمن صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل رغم العروض التي تحاوطه.

وكان نيمار قد وقع محل اهتمام للعديد من الأندية الكبرى في الفترة الأخيرة، تلك التي كان أبرزها بالطبع قطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن داني ألفيش يبدو واثقًا للغاية من بقاء نيمار مع الفريق الباريسي وقيادته نحو تحديات الموسم المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وقال ألفيش إنه مستعد للمقامرة على بقاء نيمار في باريس سان جيرمان بأي شيء، حتى لو راهن ببرج إيفيل نفسه.

وأضاف ألفيش: "أنا أعرف نيمار جيدًا وأعرف أنه يريد الاستمرار هنا في باريس، من الطبيعي أن تحاوطه العروض دائمًا ولكن لا يعني ذلك أنه سيرحل"

وحول مستقبله هو قال داني ألفيش إنه سعيد مع باريس سان جيرمان ويتطلع هو الآخر لخوض التحديات المقبلة والتتويج بالمزيد من البطولات"

وأضاف: "لا أريد الرحيل عن الفريق، في حال اتصل بي مسؤولو ريال مدريد وطلبوا مني الانضمام لهم سأقول بكل وضوح لا"

وتابع: "أمتلك الكثير من الذكريات الرائعة في برشلونة، والأصدقاء كذلك، ولكن كرة القدم لا تضمن لك استمرار وضع معين"

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يذكر أن نيمار كان قد دخل في دائرة اهتمامات ريال مدريد بشكل كبير مع تولي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مسؤولية تدريب الفريق الملكي.