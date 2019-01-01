ألفيش: كانت الفرصة أمام للعودة إلى برشلونة أو يوفنتوس ولكني رفضت

داني ألفيش اختار ساو باولو البرازيلي على حساب برشلونة ويوفنتوس

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد داني ألفيش، لاعب ساو باولو البرازيلي الحالي أنه كان بإمكانه العودة إلى برشلونة ويوفنتوس من جيد ولكنه رفض.

وانضم البرازيلي صاحب الـ 36 عاماً، إلى ساو باولو في فترة الانتقالات الماضية، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ألفيش في تصريحات صحفية: "لقد أتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس، أو إلى برشلونة لأنني أردت هذا".

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وواصل: "أنا لا أقرر ماذا أفعل فجأة، ولكني أفكر في عودة أمور، ماذا سوف يضيف لي هذا النادي، وكيف سيجعلني هذا الفريق أفضل احترافية".

وساهم ألفيش في فوز منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا، الأخيرة والتي نظمتها البرازيل.

وقال في حديثه: "عندما انضممت إلى المنتخب أخبرت زملائي بأنني لا أرغب في الحديث عن الانتقالات، كان هدفي التركيز مع المنتخب وتقديم أداء جيد".

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وتابع: "النقطة الأساسية بالنسبة لي كانت أنني أريد الحصول على الاستقرار من أجل الاستعداد لكأس العالم 2022، ولكن معظم الأندية لم تمنحني هذه الفرصة هم يعتقدون أنني انتهيت ولم يؤمنوا بي".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لقد فكرت في الكثير من الأمور، الإمكانيات في ساو باولو وتاريخ النادي والتسهيلات التي يمتلكها، كل تلك الأمور وغيرها جعلتني أحسم قراري وأعتقد أن الوقت قد حان للعب بألوان هذا الفريق".