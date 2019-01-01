ألفيش: غياب نيمار لا يضعف المنتخب البرازيلي

داني ألفيش ظهير نادي باريس سان جيرمان يؤكد أن منتخب البرازيل لا يتأثر كثيرًا بغياب نيمار عنه في بطولة كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم البرازيلي داني ألفيش ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي أن منتخب بلاده لا يتأثر كثيرًا بغياب نيمار عن البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألفيش خلال المؤتمر الصحفي مساء الأمس الأحد وأكد خلالها أن الفريق يعمل بشكل جماعير من أجل الحفاظ على تاريخ البرازيل.

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إليكم تقرير المباراة 👇 pic.twitter.com/t4KLCfppNz — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وقال ألفيش: "في كل مرة نأتي للمنتخب نثبت أحقيتنا في ذلك، ونقدم مستويات جيدة سواء كان نيمار معنا أم لا، علينا أن نقوم بذلك دائمًا لأننا نمثل منتخبًا تاريخيًا يتم احترامه على مستوى عالمي".

وأضاف: "عندما يكون لدينا قوة إضافية مثل نيمار في الفريق نصبح أفضل بكل تأكيد، هو يزيد قوتنا، لكننا لا نضعف بدونه".

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وأكمل: "مسؤوليتنا تظل كما هي، نحن نمثل فريقًا تاريخيًا كما أخبرتكم من قبل، وعلينا أن ندافع عن ذلك التاريخ بكل ما لدينا".

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد تغلب على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف نظيفة في افتتاح مباريات كوبا أمريكا.