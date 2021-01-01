ألفيش عن الأفضل بين ميسي ورونالدو: الصورة تعبر عن ألف كلمة، ولا أفتقد برشلونة!

داني ألفيش نجم برشلونة السابق وساو باولو الحالي يؤكد على تفضيله لليونيل ميسي، ويتحدث عن فترته في كتالونيا.

أكد دانييل ألفيش نجم فريق برشلونة السابق أنه لا يفتقد لوجوده مع النادي الكتالوني بشكل كبير كما يتخيل البعض، بعد مغادرته للفريق قبل سنوات.

جاء هذا في إجابات له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، تفاعل خلالها مع الجماهير وأجاب خلالها عن سؤال حول الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال ألفيش: "أهم وقت في مسيرتي الكروية على الإطلاق كان عندما شاهدني والدي ألعب كرة القدم للمرة الأولى، ورأى أن حلمه يتحقق".

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وأضاف عند سؤاله عن أفضل المدافعين الذين واجههم في مسيرته الكروية مؤكدًا على قوة راموس نجم ريال مدريد: "الأفضل هو سيرخيو راموس، هو مدافع له ثقله".

وعند سؤاله عن إذا ما كان يفتقد برشلونة بعد رحيله عن الفريق قبل سنوات: "ليس حقًا، لم أكن مؤمنًا بالإدارة في ذلك الوقت، ولاحقًا أثبت أنني كنت محقًا وكنت أول من قال ذلك والجميع دعاني مجنونًا".

وأردف مجيبًا عن المقارنة بين ميسي ورونالدو: "بغض النظر عن عظمة الثنائي، لكن الصورة يمكنها أن تقول ألف كلمة"، ونشر صورة احتفاله مع ميسي بهدفه الثالث في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ في 2015".

جدير بالذكر أن ألفيش يلعب حاليًا لصالح ساو باولو البرازيلي وينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم المقبل، في ديسمبر 2022.