ألفيش: باريس مدينة عنصرية

النجم البرازيلي يكشف عن معاناته في عاصمة النور

هيثم محمد تويتر

عاد داني ألفيش، النجم البرازيلي، للحديث عن ذكرياته في مدينة باريس وقتما كان مع بي إس جي، وانتقد العنصرية بالعاصمة الفرنسية.

ولعب ألفيش مع بي إس جي لموسمين، ثم رحل الصيف الماضي بعد انتهاء عقده وانضم لصفوف ساو باولو ببلاده.

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وقال ألفيش مع "جي كيو": "هي مدينة تصيبك بالضغط، لا تعجبني كثيراً، يكفي قضاء أسبوع هناك على سبيل العطلة، أكثر من ذلك ستصاب بالتعب".

وواصل: "تذكرني بساو باولو، ولكن هناك الكثير من الناس عنصريين، لم أتعرض لشيء لأنهم كانوا يعرفون أنني سأرد بعنف، ولكن حدث مع أصدقائي".

واستمر الظهير الأيمن: "عانيت من العنصرية في إسبانيا، كنت أتعامل معها ببعض من السخرية لأن تغيير الأمور ليس سهلاً، وإذا ركزت كثيراً ستبتعد عن منالك".

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وتعرض ألفيش لواقعة عنصرية شهيرة في وقته مع برشلونة عندما ألقى له أحد الجماهير موز، فقام بأكله لتصبح حركته حملة شهيرة ضد العنصرية.