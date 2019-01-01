ألفيش: العودة إلى ساو باولو من أجل كأس العالم 2022

ألفيش يعود للبرازيل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر داني ألفيش، النجم البرازيلي، الأسباب وراء قراره بالتوقيع مع ساو باولو ليكون ناديه المقبل رغم العروض الأوروبية.

ألفيش أمضى عقداً لمدة ثلاثة أعوام مع الفريق البرازيلي ينتهي بحلول نهاية 2022، ليعود للبرازيل بعد غياب منذ 2002.

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وقال ألفيش في تقديمه: "جئت هنا للعمل وليس للاعتزال، لا يزال أمامي أهداف عدة، وأحدها صناعة التاريخ مع ساو باولو".

وأردف: "أحتاج مشروع ثابت رياضياً ومستقر، العودة للبرازيل تحمل الكثير من التوقعات، ولكن أحلامي كبيرة".

وختم: "أريد لعب كأس العالم 2022، وأحتاج نادي يساعدني في تحقيق ذلك ويؤمن في قدراتي وتاريخي كلاعب".

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ويحتل ساو باولو في الوقت الراهن الترتيب الثاني في جدول الدوري البرازيلي خلف سانتوس ب11 نقطة وله لقاء مؤجل.