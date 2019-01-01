ألفيس يقود البرازيل ضد بوليفيا في افتتاح كوبا أمريكا

تعرف على تشكيل البرازيل أمام بوليفيا في كوبا أمريكا

أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل السيليساو لمواجهة بوليفيا في الجولة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا .

البرازيل تنظم بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق فجر السبت بمواجهة بين أصحاب الأرض وبوليفيا.

وشهد التشكيل غياب نيمار دا سيلفا المستبعد من البطولة للإصابة بجانب إراحة أرتور، لاعب برشلونة، خوفًا من تفاقم الإصابة التي شعر بها في التدريبات.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: فيليبي لويس - ماركينيوس - تياجو سيلفا - داني ألفيس.

الوسط: فيليبي كوتينيو - كاسميرو - فيرناندينيو.

الهجوم: ديفيد نيريس - روبيرتو فيرمينو - ريتشارليسون.

15 🇺🇾

14 🇦🇷

8 🇧🇷

هل يمكن لـ"ميسي ورفاقه " الوصول إلى منتخب أوروجواي - الأكثر تتويجًا بكوبا أمريكا ؟🤔 pic.twitter.com/Gvc6vZHvS3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

جدير بالذكر أنّ ألفيس هو من يحمل شارة القيادة في المباراة الأولى للبرازيل في الكوبا.

وكانت آخر مرة حصدت فيها البرازيل بطولة كوبا أمريكا في عام 2007 بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين.