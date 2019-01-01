ألفيس يسجل هدفه الأول بقميص ساو باولو

الظهير الأسطوري في رحلته التي قد تكون الأخيرة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب ساو باولو على سيارا بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري البرازيلي.

سجل هدف الفوز داني ألفيس المنضم مؤخراً إلى صفوف الفريق، وذلك في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد ساو باولو إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن أتلتيكو الذي يسبقه، وكورينثيانز الذي يليه.

على الناحية الأخرى تراجع سيارا إلى المركز الحادي عشر بتجمد رصيده عند 20 نقطة.

يذكر أن ألفيس الذي لعب لبرشلونة ويوفنتوس، كان قد انتقل للفريق في فترة الانتقالات الصيفية، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.