ألفيس: نيمار يمثل كثيرًا؟ إنه يشبه كريستيانو رونالدو

ألفيس يدافع عن نيمار ويذكر التشابه بينه وبين كريسيتانو رونالدو

انتقد داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، كثرة الانتقادات بشأن زميله في الفريق، نيمار، مؤكدًا أنّ حالته تشبه كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

نيمار تلقى الكثير من الانتقادات بشأن كثرة السقوط في كأس العالم مع البرازيل.

وقال ألفيس في تصريحات لصحيفة "Folha de Sao Paulo" البرازيلية: "البرازيل تفتقدني كثيرًا، ليس فقط كلاعب ولكن أيضًا بسبب روحي الجيدة وقدراتي القيادية والدور الذي أقوم به في غرفة الملابس".

وتابع: "في كل مكان أتواجد فيه دائمًا ما أترك انطباعات جيدة وأخلق بيئة صحية تساعد الجميع على تخطي المشاكل وإيجاد الحلول".

اللاعب البرازيلي دافع عن نيمار بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها في مونديال روسيا الأخير.

وواصل: "نيمار إنسان وليس آلة، اعتبره أخي وابني وأعلم كل ما يدور بخاطره وهو إنسان ذكي للغاية وما يمتلكه يجعل الكثيرون يحقدون عليه، فهو مليونير ومشهور ووسيم. تمامًا كما يحدث مع كريستيانو رونالدو خلال السنوات الثمانية الأخيرة".

تقارير صحفية تكشف وجهة زيدان المقبلة.. ليس مانشستر يونايتد https://t.co/3gjTAlN8d6 pic.twitter.com/RBv9R4uV9u — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 6, 2019

وأردف أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب: "أرغب في أن أساعد البرازيل للفوز بكأس العالم في قطر 2022. البعض يراني لست قادرًا على الاستمرار ولكني الكرة تتعلق بالجانب الذهني أكثر من البدني".

واختتم: "لقد لعبت بجوار تشافي وتعلمت منه أنّ لا شيء أسرع من الكرة وأن التحضير الذهني أهم بكثير من الشق البدني".

ألفيس غاب عن كأس العالم الأخيرة في روسيا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.