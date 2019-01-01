ألفيس: تطورنا خلال المباريات الأخيرة وهدفنا إسعاد الجمهور

تعرف على تصريحات داني ألفيس عقب فوز البرازيل على بيرو

أكد داني ألفيس، قائد منتخب البرازيل، أنّ الفوز جاء بعد عمل متواصل مشيرًا إلى أنّ هدف السيليساو إسعاد الجماهير.

ألفيس أحرز الهدف الرابع للبرازيل أمام بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال صاحب الـ 36 عامًا في تصريحات عقب المباراة: "عاجلًا أو آجلا كنا سنصل لهذا الفوز ونتحسن من مباراة لأخرى وحينما نحقق نتائج إيجابية يكون هناك تواصل أفضل مع الجمهور فنحن نمثل أمة بأكملها".

وتابع: "أثبتنا قدرتنا على تقديم الأفضل وهناك طاقة إيجابية وأمور مطمئة للاستمرار بصورة أفضل".

واختتم: "دون شك حينما نسجل مبكرًا، يصبح كل لاعب أكثر هدوءًا وأريحية أما تأخرها فيسبب القلق والتسرع وتقديم أداء أقل جمالية".

ويمتلك ألفيس 8 أهداف دولية في 112 مباراة لعبها بقميص البرازيل في جميع البطولات.

جدير بالذكر أنّ البرازيل ضمنت التواجد في ربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على بيرو وصدارة المجموعة الأولى.

وقد يواجه السيليساو نظيره الأرجنتيني في ربع النهائي حال تمكن التانجو من التأهل كأفضل مركز ثالث.