ألتراس فيرونا يرد على اتهامات بالوتيلي لهم بالعنصرية

رئيس مجموعة ألتراس فيرونا يرد على الاتهامات الموجهة لهم بالعنصرية ضد ماريو بالوتيلي لاعب بريشيا.

دافع لوكا كاستيليني رئيس مجموعة ألتراس هيلاس فيرونا عن مجموعته ضد ما تم اتهامهم به باستخدام هتافات عنصرية ضد الإيطالي ماريو بالوتيلي.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات مع "راديو كافيه" وأكد خلالها أن ما قالوه من هتافات يعد في تراثهم ولا يمكن اعتباره عنصرية ضد أي فرد.

وقال كاستيليني: "لدينا هوية ثقافية معينة، نحن نسخر من اللاعبين أصحاب الرؤوس الحليقة والذين يملكون شعرًا طويلًا وهؤلاء القادمون من الجنوب والذين لديهم ألوان مختلفة، لكننا لا نقوم بذلك على أسس سياسية أو عنصرية".

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وأضاف: "هذا هو تراثنا ولا يوجد ما هو أكثر من ذلك، مثل ضد ميلان منذ عامين عندما احتفلنا وصفقنا له، وبالطبع الحكم لم يفهم لماذا قام بالوتيلي بركل الكرة تجاه المدرج الخاص بنا".

وأكمل: "عليكم أن تنتظروا القرار الذي سيأتي من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بشأن ما حدث، لن يقوموا بعقابنا بالحرمان من المباريات فالهتافات جاءت من أربعة أشخاص فقط وبالوتيلي استمع لتلك الأشياء العنصرية في رأسه فقط".

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان قد وجه انتقادات كبيرة للمدير الفني لهيلاس فيرونا عقب المباراة بسبب تصريحاته التي دافع فيها عن الجماهير وأكد خلالها أن الهتافات لم تكن عنصرية.