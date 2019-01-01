ألبيول يخضع لجراحة بالركبة

مدافع نابولي راؤول ألبيول سيخضع لعملية جراحية بالركبة

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي نابولي تعرض مدافعه راؤول ألبيول للإصابة بالركبة وخضوعه للجراحة في العاصمة الإنجليزية لندن.

ولم تتحدد بعد المدة التي سيغيبها اللاعب الإسباني عن الملاعب.

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البيان الذي صدر من قبل نادي الجنوب الإيطالي جاء فيه: "لقد خضع راؤول ألبيول لعملية جراحية بالركبة صباح اليوم بمستشفى الأميرة جريس في لندن، العملية تمت بنجاح وستقيم فترة التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة".

ومن المتوقع أن يغيب ألبيول عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر.

يشار إلى أن ألبيول البالغ من العُمر 33 عامًا يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2013 قادمًا من ريال مدريد، وذلك بعد أن سبق له اللعب لفالنسيا وخيتافي.

أما على المستوى الدولي فقد فاز ألبيول مع منتخب اللاروخا ببطولتي كأس الأمم الأوروبية يورو 2008، 2012 وكأس العالم عام 2010 الذي أقيم في جنوب أفريقيا.