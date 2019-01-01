ألبا: ميسي حاليًا أفضل مما سبق، هو يتفوق على الجميع بفارق ضخم

إشادة هائلة من ألبا بزميله في البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جوردي ألبا نجم دفاع برشلونة أن زميله ليونيل ميسي أفضل حاليًا مما سبق، موضحًا أن ذلك أشبه بالمستحيل لأنه كان بالفعل الأفضل في العالم.

وتجمع اللاعبين علاقة رائعة داخل وخارج الملعب، وقد أكد ألبا على هذا بقوله لمجلة فرانس فوتبول "بالنسبة لي، ليو لم يتغير. علاقتنا كانت دومًا كما هي .. ممتازة جدًا".

"نحن نلعب بجانب بعضنا البعض منذ 7 سنوات، لقد جعلني لاعبًا أفضل".

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أضاف حول مستوى النجم صاحب القميص رقم 10 في ملعب كامب نو "بالنسبة للعبه، فهو حاليًا أفضل مما سبق، وهذا يبدو مستحيلًا لأنه كان بالفعل الأفضل في العالم. هو فوق كل اللاعبين وبفارق ضخم".

وعن دوره في الفريق، قال ألبا "أحب إطلاق النكات والمزاح في غرفة الملابس. هذا مهم حين تعلم أنك ستقضي أوقاتًا طويلة مع نفس المجموعة، هو يجعل الحياة أجمل وأكثر متعة".

"نواة الفريق لم تتغير منذ عدة سنوات الآن، وأنا أحد أقدم اللاعبين، لقد نموت كثيرًا في هذا النادي".

يُذكر أن برشلونة حسم فوزه بلقب الدوري الإسباني، ووضع قدمه الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا بانتصاره ذهابًا على ليفربول 3-0 في كامب نو.