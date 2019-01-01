ألبا: برشلونة سيفتقد ميسي وأتمنى تجديد عقدي مع فالفيردي

ألبا فاز بجائزة أفضل رياضي كتالوني عن 2018

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى جوردي ألبا، نجم برشلونة، أن يتم تجديد عقده في المستقبل مع الفريق هو ومدربه إيرنستو فالفيردي بعد عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وينتهي عقد ألبا في 2020، بينما سيرحل فالفيردي عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم إذا لم يتوصل الطرفان لتمديد بقائه لعام ثالث إضافي.

وتحدث ألبا مع "سبورت" بعد فوزه بجائزة أفضل رياضي كتالوني في 2018: "حلمي البقاء في برشلونة، الأمر كلفني الكثير حتى آتي، وسيكون مماثلاً للرحيل".

وأكمل: "الجميع يساندني هنا وأنا سعيد، أشعر بمساندة الجميع في النادي، ولكن لا تعرف أبداً ما قد يحدث في المستقبل".

وعن المدرب إيرنستو فالفيردي: "صراحة كل المدربين الذين عملت معهم هنا مميزون، ولكن فالفيردي يمنحني ثقة كبيرة، أتمنى أن يتم تجديد عقده وعقدي".

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وكشف ألبا عن رأيه في مستقبل برشلونة بعد اعتزال ليونيل ميسي: "برشلونة سيبقى برشلونة، ولكن سيفتقد ميسي كثيراً وسنحتاج لفعل الكثير للتتويج والفوز لأن ليو يفوز لك بمباريات بمفرده".

وأردف: "هو أفضل لاعب في التاريخ، وأتمنى أن نستمر بالاستمتاع به لسنوات وسنوات مقبلة هنا في برشلونة".

وذكر ألبا أن الفريق هدفه الفوز بكل البطولات: "نريد تكرار الثنائية وكسر عقدة ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، نريد تحقيق كل البطولات التي نشارك بها".

واستبعد الظهير الأيسر فكرة عودة نيمار: "لا أظن أنه أمراً حقيقياً، هو لاعب رائع، ولكنه أراد الرحيل ولا أظن أنه يريد العودة، لا نتحدث في الأمر، آخرون مثل بيدرو وبارترا رحلوا كذلك بقرار منهم أو النادي ويجب احترام الأمر".

وختم: "اتفق مع ميسي أن يجب إعطاء الفرصة أكبر لقطاع لا ماسيا الخاص بالفريق بما يملك ويقدم دائماً من عناصر مميزة وشابة".

ويلعب برشلونة مساء الأحد مع جيرونا في الليجا الإسبانية، ثم يلتقي مع إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس الملك منتصف الأسبوع.