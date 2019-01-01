ألبا: انضمام نيمار؟ علينا الانتظار لنهاية سوق الانتقالات

تعرف على رأي البا من إمكانية التعاقد مع نيمار

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علّق جوردي ألبا، لاعب برشلونة، على شائعات رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة في جلب نيمار رغم صعوبة المفاوضات مع بطل الدوري الفرنسي.

وقال ألبا في تصريحات عقب الخسارة من أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني: "لقد تعبت من هذا السؤال، أعتقد أنّه لاعب عظيم وكل شيء يمكن أن يحدث قبل غلق سوق الانتقالات".

وتابع: "من الجيد وجود نيمار هنا ولكن القرار لا يرجع لي بل لإدارة النادي ولو جاء سيكون الأمر عظيمًا لكن علينا الانتظار لنهاية السوق".

من جانبهن علّق سيرجي روبيرتو على الخسارة بقوله: "أعتقد أننا بحاجة إلى الوقت للتأقلم مع اللعب بجوار دي يونج وكارليوس آلينيا. المباراة مختلفة عن الفترة التحضيرية".

وواصل: "لدينا الوقت للتطور كمجموعة وتحسين الأخطاء وإيجاد أفضل السبل للوصول إلى التوليفة المناسبة".

أما رافينيا فاختتم التصريحات بقوله: "حينما لا تستغل الفرص في ملعب مثل سان ماميس فمن الطبيعي أن يقتلوك. لقد لعبنا مباراة قوية ولكننا خسرنا بتفاصيل صغيرة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يخسر المباراة الافتتاحية في الليجا منذ موسم 2008-2009 تحت قيادة بيب جوارديولا.