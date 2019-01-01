ألبا: الأخطاء جزء من الحياة وعلينا العودة للعمل

تعرف على رد فعل ألبا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

علّق جوردي ألبا، لاعب برشلونة، على خروج النادي الكتالوني من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة برباعية أمام ليفربول.

برشلونة فشل في الحفاظ على تقدمه في الذهاب بثلاثية نظيفة ليخسر أمام ليفربول ويودع البطولة.

وبعد غياب يومين لجميع لاعبي برشلونة عن مواقع التواصل الاجتماعي، خرج ألبا برسالة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" يقوله فيها: "الأخطاء جزء من الحياة وتجعلك تشعر دائمًا بالسوء، ولكن الأهم دائمًا هو رد الفعل وكيفية إدارة الفترات العصيبة".

وتابع: "أؤمن دائمًأ بأهمية العمل ومساندة الزملاء والفريق لأجل العودة إلى القمة".

جدير بالذكر أنّ برشلونة خرج الموسم الماضي من روما بسيناريو مماثل بعد الفوز في كامب نو برباعية لهدف والخسارة بثلاثة أهداف في أوليمبيكو.

ولم يحقق النادي الكتالوني دوري أبطال أوروبا منذ 2015 وهي أطول فترة يبتعد فيها البلوجرانا عن اللقب مع ليونيل ميسي.