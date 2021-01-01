ألاعيب كومان | هل يتمسك بطريقة 4-3-3 بعد خسارة السوبر؟

برشلونة نجح في طريقة 4-3-3

اختراعات وأفكار مختلفة يمر بها برشلونة بين مباراة وأخرى، اللعب برسم 4-2-3-1 ثم 3-5-2 وأحيانًا يتم تفريغ الوسط تمامًا واللعب بطريقة أقرب إلى 2-7-1 والعديد من الأمور غير المعتادة من المدرب رونالد كومان.

تغييرات كثيرة قام بها رونالد كومان منذ انضمامه إلى الفريق، فتارة يلعب بمهاجم صريح وهو مارتن برايثوايت وأحيانًا يقرر اللعب بأنطوان جريزمان وميسي وعثمان ديمبيلي دون مهاجم حقيقي، وأوقات أخرى يميل بيدري لمركز الجناح ثم يعود إلى العمق ويحدث الأمر أحيانًا مع فيليبي كوتينيو.

ومع كثرة التغييرات عانى الفريق في العديد من المباريات بسبب عدم التوازن بين الدفاع والهجوم وغياب الترابط بين الخطوط حتى قرر الاعتماد على رسم 4-3-3 والعودة للأساسيات.

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هل الأفضل أن يحافظ برشلونة على رسم 4-3-3 والذي جلب له سلسلة الانتصارات المتتالية مؤخرًا ولم يفشل سوى في مباراة نهائي السوبر الإسباني؟

الرسم أم التمركز؟

يؤمن أريجو ساكي، المدرب التاريخي لميلان، أنّه لا يهم الرسم في الملعب سواء 4-4-2 أو 4-3-3 لأن الأهم هو التمركز، فيجب على كل لاعب امتلاك القدرة على شغل أكثر من مركز ليتواجد في المساحة اللازمة بحسب المتغيرات في كل مباراة.

هذا الفكر الثوري وقتها كان له أثر كبير في الفترة الأخيرة، فالعديد من اللاعبين يستطيعون التواجد في أكثر من مركز وشغله بإتقان، فتارة في العمق أو الأطراف أو حتى يعود إلى الخلف للدفاع أو ينطلق من الخلف للأمام للهجوم.

مع كل لحظة يمتلك الفريق الكرة هناك وظيفة معروفة لكل لاعب، وحينما يفقد الفريق الكرة هناك أيضًا وظيفة لكل لاعب، فسواء كان برشلونة في الحالة الهجومية أو الدفاعية فكل لاعب من الـ11 لديه مهمة واضحة.

إذًا ما قيمة الرسم؟ وما الفارق بين اللعب 4-3-3 أو 4-2-3-1؟ الفارق هنا في وضع اللاعبين في المكان المناسب للقيام بالدور المطلوب منهم في الحالة الهجومية أو الدفاعية أو مرحلة التحول بين الحالتين.

4-3-3 الأفضل؟

رغم العيوب الموجودة في التشكيل، لكن رسم 4-3-3 هو أكثر رسم يضمن للجميع التواجد حيث يجب أن يكونوا.

بيدري أو ريكي بوتش – إن لعب – بجانب فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس يضمن للأخير ألا يدافع في مساحات أكبر ويضر الفريق في الدفاع، فتميز فرينكي في قطع الكرات والركض بها مسافات طويلة يجعله لاعبًا بارزًا في الفريق.

بيدري أو ريكي أيضًا يمتلكان القدرة على التحرك في أنصاف المساحات والتمريرات الكاسرة للخطوط وبالأخص من بوتش، بجانب القدرة على العودة وقطع الكرات سريعًا.

وجود الثلاثي في الهجوم يمنح ديمبيلي وجريزمان وميسي حرية تبادل المراكز ونقل الكرات، كما يقلل من إلزام البولجا بمجهود بدني كبير بوجود ثنائي قادر على الركض وتغطية مساحات كبيرة.

شكل الفريق برسم 4-3-3 يجعل أكثر توازنًا من أي وقت مضى، ولكن هناك بعض التحسينات التي يحتاج لها الفريق وصفقات في مراكز والأهم منح فرصة لريكي بوتش بما إنّه يناسب طريقة 4-3-3 أكثر من 4-2-3-1.

برشلونة قد يتحسن تدريجيًا بهذه الطريقة، بالطبع هذا لا يعني حصد الألقاب ولكن يعني أنّ النتائج لن تكون بالسوء التي هي عليه الآن.