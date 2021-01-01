ألابا يرفض عروض باريس سان جيرمان والدوري الإنجليزي من أجل إسبانيا!

دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ يرفض عروض باريس سان جيرمان والدوري الإنجليزي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رفض النجم النمساوي دافيد ألابا لعرض ضخم للغاية من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه لصفوفهم.

جاء هذا بحسب ما ذكر ماكس بيليفيلد الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمقرب من نادي باريس سان جيرمان.

وأوضح ماكس أن باريس سان جيرمان ليس الفريق الوحيد الذي رفضه دافيد ألابا في الفترة الأخيرة، ومؤكدًا على حصول اللاعب على عروضًا إنجليزية.

"ميسي سيلعب لنيولز أولد بويز كما فعل مارادونا"

وذكر أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أراد ضمه لصفوف البلوز بداية من الموسم المقبل، لكن اللاعب النمساوي رفض الفكرة أيضًا.

ويفضل دافيد ألابا أن يلعب في إسبانيا بالفترة المقبلة من مسيرته الكروية بحسب ما يوضح الصحفي الشهير، حيث وضعها أولوية بالنسبة له.

ويعد ريال مدريد وبرشلونة على رأس الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت اتفاق اللاعب مع برشلونة مرة ومع ريال مدريد مرة أخرى قبل أن يخرج وكيله قبل أيام وينفي توصله لأي اتفاق.