ألابا مستاء من تراجع مستوى بايرن ميونخ وجورتسيكا سعيد بالانتصار

تعرف على تصريحات لاعبو بايرن ميونخ بعد الفوز على هوفنهايم

أكد ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، أنّ الفوز على هوفنهايم أظهر نقاط ضعف الفريق فيما أشار زميله ليون جورتسيكا إلى أهمية النقاط الثلاثة.

بايرن ميونخ انتصر بثلاثية لهدف ليقلص الفارق مع بروسيا دورتموند إلى 3 نقاط.

وقال ألابا في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا اول شوط بصورة رائعة ولكن حدث تراجع كبير في الشوط الثاني وهذا أمر سيء".

وتابع: "اللقاء 90 دقيقة ويجب أن نكون في أفضل أحوالنا طوال الوقت لأن هوفنهايم انتفض وكاد أن يجعل الأمور أكثر صعوبة علينا".

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في إطار متصل، أشار جورتسيكا إلى أنّ الهدف من المباراة كان قد جلب النقاط الثلاثة ونجح الفريق في الدفاع والهجوم بصورة جيدة".

واختتم: "علينا الاستمتاع بنتيجة اللقاء دون نسيان حقيقة ما قدمناه في الشوط الثاني حتى لا يتكرر الأمر في مباراة مصيرية تفسد ما حققناه حتى الآن".

ويمتلك البافاري 39 نقطة بعد 18 جولة وعلى بعد 3 نقاط فقط ومباراة لبروسيا دورتموند.

ويواجه متصدر البوندسليجا نظيره لايبزيج مساء اليوم، الأحد، في الجولة 18 من البطولة.