ألابا : حزنت لرحيل زيدان وأرفض مقارنتي براموس

يرى أن ريال مدريد هو الأفضل في العالم

أعرب دافيد ألابا المدافع النمساوي المنضم حديثًا إلى ريال مدريد، عن حزنه لرحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق الإسباني.

زيدان كان متواجدًا على رأس القيادة الفنية لريال، أثناء اتخاذ القرار بالتعاقد مع ألابا في صفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ.

اللاعب الذي شارك مع بلاده في يورو 2020، تواجد اليوم، الأربعاء، في مدريد من أجل تقديمه بشكل رسمي كلاعب للفريق.

ماذا قال ألابا عن زيدان؟

المدافع النمساوي قال للصحفيين:"أنا فخور لوجودي هنا، ممتن جدًا ومتشوق لارتداء قميص ريال مدريد والقتال من أجل ألقاب جديدة".

وأضاف:"حزين جدًا لرحيل زيدان عن الفريق، ولكني أشعر بسعادة لأن البديل المختار هو كارلو أنشيلوتي، تربطني علاقة جيدة به منذ وجودنا معًا في بايرن".

كيف تحدث عن سيرخيو راموس والرقم 4؟

ألابا واصل حديثه:"لم يكن هناك الكثير من الأرقام للاختيار من بينها، النادي عرض علي الرقم 4 ووافقت عليه، لأنه رقم راموس الذي قدم الكثير من التراث للنادي".

وتابع:"أردت اللعب مع راموس لأنه قائد ولاعب مهم لأي فريق، ولكني دافيد ألابا وسأتصرف على هذا النحو، لم آت هنا لأقارن نفسي بأي شخص".

ماذا عن موقعه في الملعب؟

اللاعب تطرق كذلك إلى مركزه في الملعب مع المدرب كارلو أنشيلوتي، خاصة وأنه يجيد اللعب في العديد من المراكز.

وقال ألابا:"يمكنني اللعب في أماكن مختلفة والأمر الآن متروك كليًا للمدرب".

وأما عن عرض ريال مدريد:"لم يفرض أي شروط على النادي، عندما رأيت العرض لم أفكر فيه".

واستكمل:"ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، اعتدت على الاستمتاع بمشاهدته في مرحلة الطفولة بمدينة فيينا".

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