ألابا بعد الانضمام لريال مدريد: واثق من النجاح.. أنا في نادٍ عظيم!

أريد اللعب في أسرع وقت..

أرسل دافيد ألابا رسالة لجماهير ريال مدريد عبر تطبيق تويتر أكد خلالها مدى سعادته بارتداء القميص الملكي، وتوقعاته بمسيرة ناجحة في سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد قد أعلن مساء الجمعة عن التعاقد مع ألابا بصورة رسمية بعقد ممتد حتى صيف 2025، في صفقة انتقال مجانية بنهاية عقده مع بايرن ميونخ.

الدولي النمساوي لم يفوِّت الفرصة للتعبير عن تحفزه الكبير لمسيرته في مدريد، وكذلك لم ينس بايرن ميونخ، النادي الذي كان سببًا في بلوغه العالمية.

ألابا كتب "تركت ناديًا استثنائيًا لانتقل إلى آخر استثنائي، أنا حقًا سعيد وأشعر بالفخر لأن أكون في ريال مدريد".

كما أضاف "بعد سنوات طويلة في ميونخ سوف أواجه تحديًا جديدًا، سأبذل قصارى جهدي لاستمر في التاريخ الاستثنائي لهذا النادي".

#HalaMadrid



I leave a special club for another special club. I am really happy and honored to join Real Madrid. After so many years in Munich I will face a new challenge and I will give my best to continue the club's special history. @realmadrid pic.twitter.com/1qyo1wMcy1 — David Alaba (@David_Alaba) May 28, 2021

وواصل صاحب الـ29 عامًا "لا أستطيع الانتظار حتى ألعب أول مباراة لي بالقميص الأبيض الأيقوني وسط الجماهير في مدريد".

وأتم "مع جميع المدريديستا.. فاموس!".

تجدر الإشارة إلى أن وصول ألابا لريال مدريد قد يعني رحيل القائد سيرخيو راموس الذي لم يتفق على التجديد مع إدارة فلورنتينو بيريز حتى الآن.

كما من الجدير بالذكر أن ألابا وفر حلًا جديدًا للريال في مركز الظهير الأيسر في ظل الأنباء المتواترة عن رحيل مارسيلو هذا الصيف.