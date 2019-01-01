ألابا: أعرف كيفية إيقاف محمد صلاح

مواجهة مرتقبة بين ليفربول وبايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، بخصمه المقبل في دوري الأبطال محمد صلاح ووصفه بأحد أفضل لاعبي العالم.

ويتواجه ليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الظهير النمساوي مع "بيلد": "بالنسبة لي صلاح من أفضل لاعبي العالم، هو لاعب سريع للغاية ولكن لعبت أمام أمثاله مثل مبابي".

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وواصل: "من خبرتي أعرف أن لكي توقف اللاعبين مثله يجب أن تنظر لنقاط قوتك، أعرف مدى صعوبة المباراة".

وختم: "ولكن في نفس الوقت نحن بايرن ميونخ ونعرف نقاط قوتنا، سنطلق العنان لكل ما نملك في المقابلة ولا نخشى أي خصم".

ويُلعب الذهاب في "أنفيلد" بليفربول، بينما سيكون لقاء العودة في 13 مارس المقبل على ملعب "أليانز" بميونخ.