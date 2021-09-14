ألابا : أرفض المقارنة مع راموس ولم أقصد استفزاز بايرن ميونخ

ريال مدريد أراد حصوله على الرقم 4

أكد دافيد ألابا مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يرفض مقارنته مع الإسباني سيرخيو راموس، مفضلًا كتابة قصته الخاصة.

ألابا انتقل إلى صفوف ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ.

وعلى الجانب الآخر رحل سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان، ليصبح الرقم 4 شاغرًا ويحصل عليه اللاعب النمساوي.

صاحب الـ29 سنة قال عن هذا الرقم لصحيفة "بيلد" الألمانية:"الرقم 27 الذي ارتديته مع بايرن ميونخ غير مسموح به في الدوري الإسباني، لذلك أرادني ريال مدريد أن أحصل على القميص رقم 4".

وأضاف:"راموس أسطورة مطلقة، مستواه داخل الملعب وشخصيته في الخارج، نموذج يحتذى به، لكني ألابا ولا أريد مقارنتي بالآخرين، وأفضل كتابة قصتي الخاصة مع الفريق".

وأما عن توني كروس:"ابتسمنا عندما التقينا للمرة الأولى في غرفة الملابس، لقد ساعدني كثيرًا في البداية، وكانت من أهم العوامل التي ساعدتني على التأقلم".

العمل مع أنشيلوتي:"أنا سعيد جدًا للعمل معه مرة أخرى، هو شخص صادق ومدرب لديه قدر لا يصدق من الخبرة، استقبلني في اليوم الأول باللغة الألمانية، وهذا يعني أنه لا يزال محتفظًا ببعض الأشياء من تجربته في ألمانيا".

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تقبيل شعار ريال مدريد:"بالنسبة لي كان يومًا مثيرًا جدًا، وكنت في غاية السعادة بقدومي ريال مدريد وقصدت إظهار ذلك، لم أقصد استفزاز أحد في بايرن ميونخ، لأنني قضيت سنوات رائعة هناك وسأظل أحترم هذا النادي للأبد".

يذكر أن ألابا لعب 3 مباريات مع ريال في الدوري الإسباني حتى الآن، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة بالمسابقة، ويستعد لمواجهة صعبة أمام إنتر غدًا، الأربعاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.