ألابا: أحلم بثلاثية جديدة مع بايرن ميونخ

في الوقت الذي لا تفارقه الشائعات حول مستقبله مع بايرن ميونخ

على النقيض مما يتردد في الصحف الألمانية والبريطانية عن مستقبل لاعب بايرن ميونخ ديفيد آلابا، أعرب صاحب الشأن عن أمله في الفوز بثلاثية تاريخية جديدة مع ناديه البافاري.

وتحوم الشكوك حول الجوكر الأعسر النمساوي في الآونة الأخيرة، بوضع اسمه في جملة مفيدة مع تشيلسي وأندية أخرى، لعدم اتفاقه مع البايرن حول تجديد عقده الذي سينتهي منتصف العام المقبل.

وزعمت صحيفة "ميرور" مؤخرًا، أن النادي اللندني لديه رغبة في شراء عقد الدولي النمساوي من بايرن موينخ، وذلك مقابل رسوم تُقدر بنحو 70 مليون يورو.

وعلى الفور، رد المدرب المؤقت هانز فليك على هذه الشائعات، بتأكيد بقاء صاحب الـ27 عامًا في "آليانز آرينا" حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، في إشارة واضحة إلى أن اللاعب لن يغادر في الشتاء مهما كانت الضغوط والإغراءات.

أما ألابا، فقال لصحيفة "بيلد" أثناء وجوده في معسكر الفريق في العاصمة القطرية الدوحة "ما أريده؟ الثلاثية الحلم! ستكون كذبة كبيرة إذا لم تحلم بالثلاثية مع بايرن ميونخ".

وسبق لديفيد أن فاز بالثلاثية مع البايرن تحت قيادة المدرب الأسطوري يوب هاينكس في موسم 2012-2013، بعد جمع الثنائية المحلية الدوري والكأس ومن ثم الفوز على بوروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال بهدفين لهدف.

وظهر ألابا للمرة الأولى بقميص البايرن في موسم 2009-2010 مع المدرب الهولندي الأسبق لويس فان خال، وطوال هذه الفترة دافع عن ألوان النادي 361 مباراة في مختلف المسابقات، وتمكن كذلك من تسجيل 30 هدفًا، منهم هدف في 12 مباراة في البوندسليجا هذا الموسم.