أكي يقتل توتنهام برأسية في الوقت الضائع بمباراة البطاقات الحمراء

نادي توتنهام يتعرض للخسارة أمام فريق بورنموث خارج ملعبه في مباراة شهدت طرد كل من سون هيونج مين وخوان فويث.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق توتنهام هوتسبير اليوم للخسارة أمام نظيره بورنموث في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي بهدف نظيف.

وكان لوكاس مورا قريبًا من تسجيل الهدف الأول لتوتنهام بعدما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس بورنموث.

وبعدها بدقائق عاد ديلي آلي وتلقى تمريرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة أيضًا لكن ارتطمت في الدفاع وتحولت لركلة ركنية لم تشكل أي خطورة حقيقية.

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ومع حلول الدقيقة الـ 20 سدد لوكاس من جديد بعد أن تلقى تمريرة سحرية لكن مارك ترافيرس تصدى لها ببراعة وحصل السبيرز على ركنية جديدة.

استمرت سيطرة توتنهام على المباراة بشكل كبير عن طريق سون وديلي آلي ولوكاس مورا وأهدر الفريق عدة فرص كانت أخطرها رأسية ديلي آلي التي أخرجها حارس المرمى، قبل أن يتعرض الكوري الجنوبي سون هيونج مين لبطاقة حمراء في الدقيقة الـ 43 بعد تدخل قوي للغاية على المنافس.

وكما اختتم حكم المباراة الشوط الأول افتتح الشوط الثاني ببطاقة حمراء لفريق توتنهام، كانت هذه المرة للبديل الأرجنتيني خوان فويث الذي كان قد دخل لملعب اللقاء قبل ثلاث دقائق فقط على حساب توبي ألدرفيرلد.

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تحولت السيطرة بشكل كامل في الشوط الثاني لفريق بورنموث الذي كان يخوض 42 دقيقة أمام فريق منقوص من لاعبين من لاعبيه وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق هوجو لوريس.

وجاء هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق رأسية ناثان أكي بعد عرضية راين فريرز الذي نفذ الركنية بشكل جيد.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد فريق توتنهام للنقطة رقم 70 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما ارتفع رصيد بورنموث للنقطة الـ 45 في المركز الـ 12 بشكل مؤقت.