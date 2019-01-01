أكرم عفيف: لم أتوقع أن أكون الأفضل وكأس العالم الهدف الأكبر

لاعب السد الأفضل في موسم 2018-2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أكرم عفيف؛ لاعب السد القطري، أن هناك أكثر من لاعب يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب بدلًا منه، مرجعًا نجاحه للعمل الجماعي.

وحصل لاعب الزعيم على جائزة أفضل لاعب بالموسم الكروي المنقضي 2018-2019 في حفل أقامه الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء. ( طالع الفائزين بباقي الجوائز )

عفيف قال، خلال تصريحاته لحظة التتويج: "أشكر زملائي اللاعبين في النادي والمنتخب والمدربين، الجوائز الفردية دائمًا ما تكون نتيجة عمل جماعي، من المستحيل أن أحصل عليها دون زملائي".

وأضاف: "هناك أكثر من لاعب يستحق هذه الجائزة سواء بغداد بونجاح أو المعز علي، وأبارك لبسام الراوي على حصوله على جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا".

بونجاح: أعد جمهور السد بكسر رقمي القياسي بالموسم المقبل

لاعب الزعيم تابع، في تصريحات لقناة "الكأس": "ما كنت متوقعًا حصولي على الجائزة، وطموحي لن يتوقف هنا، هدفنا الأكبر هو كأس العالم 2022، وهذا كله إعدادًا له".

يذكر أن عفيف حصل على جائزة الأفضل بعد منافسة مع الجزائري بغداد بونجاح؛ زميله في السد، والمعز علي؛ لاعب الدحيل.