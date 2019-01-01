أكرم عفيف: لن أنسى من وقف معي وشكرًا للجميع على الثقة

لاعب السد لم يحضر الحفل وتسلم الجائزة تشافي نيابةً عنه

وجه أكرم عفيف؛ لاعب السد والمنتخب القطري، رسائل امتنان لكل من سانده حتى وصل إلى منصة التتويج كأفضل لاعب بقارة آسيا لعام 2019، مهديًا الجائزة للقطريين.

اللاعب حصل على الجائزة في حفل أقامة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ظهر اليوم الإثنين، بهونج كونج، لكن تسلمها عنه مدرب الزعيم الإسباني تشافي هيرنانديز، لظروف تواجده بقطر لخوض منافسات خليجي 24.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الآسيوي بأي من المرشحين للغياب عن الحفل وإلا يعتبر ترشحه لاغٍ إلا أن الاتحاد قرر استثناء اللاعب القطري كونه مرتبطًا بالبطولة الخليجية. ( طالع التفاصيل )

وكتب عفيف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل الشكر والحمد لرب العالمين.. الفوز بأفضل لاعب في آسيا هذا شرف لي، ويشرفني أن أستلم الجائزة، ولا أنسى من وقف معي وساندني في مشواري، أحب أشكركم على كل الجهود والدعم الذي قدمتموه لي من إدرايين ومسؤولين ومدربين وزملائي اللاعبين وكل الطاقم".

وأضاف: "أحب أشكر عائلتي الكريمة علي وقفتهم معي، سعيد جدًا بهذا الفوز، وأهدي الجائزة إلى سمو الأمير حفظه ورعاه ودولة قطر وشعبها، كل الامتنان لكم ولثقتكم بي".

الأفضل في آسيا - 2019 عام أكرم عفيف المحاط بالإنجازات

يذكر أن عفيف كان ينافس على الجائزة مع الثنائي المدافع الياباني تومواكي ماكينو؛ لاعب أوراوا ريدز، والحارس الإيراني لبيرسبوليس رضا بيرانوند.