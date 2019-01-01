رسميًا - أكرم عفيف الأفضل بآسيا عام 2019

اليابانيون سيطروا على جوائز الاتحاد الآسيوي بهذا العام

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ظهر اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الصفراء بعام 2019، بهونج كونج.

جائزة أفضل لاعب كانت من نصيب أكرم عفيف؛ لاعب السد القطري ، بعد قيادته لمنتخب بلاده لحصد لقب كأس آسيا 2019، وتسلمها عنه محمد غلام البلوشي ممثل السد في الحفل، ومدرب الزعيم الإسباني تشافي هيرنانديز، نيابة عنه.

ولم يحضر لاعب السد إلى الحفل، نظرًا لارتباطه بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الخليج "خليجي 24"، حيث يلاقي العنابي اليوم الإثنين، الإمارات في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الآسيوي بأي من المرشحين للغياب عن الحفل وإلا يعتبر ترشحه لاغٍ إلا أن الاتحاد قرر استثناء اللاعب القطري كونه مرتبطًا بالبطولة الخليجية. ( طالع التفاصيل )

عفيف كان ينافس على الجائزة مع الثنائي المدافع الياباني تومواكي ماكينو؛ لاعب أوراوا ريدز، والحارس الإيراني لبيرسبوليس رضا بيرانوند.

بينما حصد الكوري الجنوبي تشونج يونج يونج؛ المدير الفني لمنتخب بلاده تحت 20 عامًا، على جائزة أفضل مدرب بعد منافسة مع تسويوشي أوتسوكي؛ مدرب أوراوا ريدز الياباني، وجو أويوا؛ مدرب كاشيما إنتلرز الياباني.

أما جوائز السيدات ، فنالت المدربة اليابانية أساكا تاكاكورا جائزة الأفضل، متفوقة على الثنائي الإيرانية كاتايون خوسروويار، والتايلاندية نوينجروتاي سراثونجفيان.

كما سيطر اليابانيون على جوائز الحفل، فكانت جائزة أفضل لاعبة من نصيب اليابانية ساكي كوماجي، بعد منافسة مع الصينية لي يونج والهندية أشالاتا ديفي.

في سياق متصل، منح الاتحاد الآسيوي جائزة الاتحاد المتطور إلى الاتحاد الصيني، والطامح إلى اتحاد غوام، والصاعد إلى اتحاد هونج كونج.