أكثر من مجرد نادٍ .. كامب نو يتحول لأكبر مقر للتطعيم ضد كورونا!

تقارير صحفية تؤكد أن ملعب كامب نو سيكون المقر الأكبر في كتالونيا لتلقي تطعيمات كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ملعب كامب نو الخاص بنادي برشلونة سيتحول خلال الفترة المقبلة لمقر تطعيم ضد فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "أونزي" عبر قناة "إسبورت 3" والتي أكدت أن الملعب سيكون المقر الأكبر لتطعيم المواطنين في كتالونيا.

وأوضح البرنامج أن ذلك الاقتراح جاء من قبل قطاع الصحة في الحكومة الكتالونية، حيث يسعى لتوفير أماكن واسعة وجيدة التهوية من أجل عملية التطعيم.

ولن يكون ملعب كامب نو هو المقر الوحيد في كتالونيا للتطعيم، حيث أوضح البرنامج أن كاتدرائية العائلة المقدسة التاريخية ستكون أحد المقرات الرئيسية أيضًا.

وأكد جوسيب ماريا أرجيمون سكرتير الصحة في حكومة كتالونيا إنه تواصل مع برشلونة بالفعل من أجل تنسيق الأمر.

نصيحة ميسي "سدد يا ترينكاو" سبب الريمونتادا ضد ريال بيتيس

وقال أرجيمون: "لقد قمنا بالتواصل مع برشلونة بشكل مبدئي، هناك عدة أماكن نعمل على أن نستغلها مثل كامب نو وكاتدرائية العائلة المقدسة".

يأتي هذا قبل أسابيع من انتخابات برشلونة الرئاسية والتي من المفترض أن تقام في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

جدير بالذكر أن تحويل الملاعب لمراكز للتطعيم ليس بجديد حول العالم، حيث تم تحويل ملعب نيويورك يانكيز لمركز تطعيم في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية.