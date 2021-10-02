أقل من نجوم الفريق .. الكشف عن راتب بيدرو إيمانويل مع النصر

النصر أعلن تعاقده أمس مع مدرب التعاون سابقًا

أعلن النصر رسميًا يوم أمس تعاقده مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما كان قد أقال البرازيلي مانو مينيزيس قبل أسبوعين وتحديدًا عقب الخسارة الثقيلة أمام الاتحاد في الرياض 3-1.

ولم يكشف النادي العاصمي أي تفاصيل خاصة بعقد مدربه الجديد لكن صحيفة الاقتصادية السعودية كشفت عن راتبه هذا الموسم، والذي جاء أقل من الراتب الذي يحصل عليه عدد من نجوم الفريق مثل أندرسون تاليسكا وعبد الرزاق حمدالله وأنسيلمو وفينسنت أبو بكر.

الاقتصادية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إيمانويل سيحصل على 2.2 مليون يورو خلال مدة العقد الممتدة إلى 243 يومًا، أي ما يُوازي 9.5 مليون ريال سعودي تقريبًا، بواقع مليوني ريال سعودي شهريًا تقريبًا.

صاحب الـ46 عامًا سيعود إلى التدريب في الدوري السعودي بعدما غادره بنهاية موسم 2018-2019 عقب قيادته المذهلة للتعاون، إذ أنهى الدوري في المركز الثالث خلف النصر والهلال وتُوج بكأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز هو شخصيًا بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي.

ويُعول النصر على خبرة إيمانويل في الدوري السعودي والبطولات الآسيوية لقيادته هذا الموسم لتحقيق لقبي الدوري ودوري أبطال آسيا، علمًا أن المدرب خاض تجربتين عقب التعاون مع ألميريا الإسباني والعين الإماراتي لكن لم يكتب لهما النجاح.