أفيش البرتغالي يشكو اتحاد الكرة والزمالك بسبب كهربا

إدارة النادي البرتغالي قررت تصعيد الأمر إلى الفيفا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد نادي الزمالك واتحاد الكرة المصري، بسبب لاعبه محمود عبد المنعم كهربا.

وتم إبلاغ اتحاد الكرة المصري، بالشكوى المقدمة من النادي البرتغالي، بسبب الامتناع عن إرسال البطاقة الدولية للاعب.

وطلب البرتغالي منذ عدة أيام، حصوله على البطاقة الدولية لكهربا، بعد التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الحالية بعقد يمتد إلى موسمين.

ومن جانبه رفض الاتحاد المصري، منح النادي البطاقة، بسبب ارتباطه مع الزمالك بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات قادمة.

وأرسلت إدارة نادي أفيش، خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة ونادي الزمالك، تبلغهم فيه بأنها قدمت شكوى رسمية إلى الفيفا حول هذا الأمر.

إدارة نادي أفيش، قد طلبت إصدار بطاقة دولية مؤقتة للاعب صاحب الـ 25 عاماً، لحين انتهاء أزمته مع الزمالك.