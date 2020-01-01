"أفضل حارس بيد واحدة" .. ماذا قدم جروهي مع الاتحاد؟

أرقام الحارس البرازيلي مع النمور..

بضجة كبيرة في يناير 2019، انضم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي إلى نادي الاتحاد السعودي، إذًا جاء حامي العرين، الذي سينتشل العميد من وعكته، فهو الحارس التاريخي لنادي جريميو البرازيلي، الذي قاده لحصد لقب كأس ليبرتادوريس عام 2017، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن..

قبل خوض أي مباراة مع النمور، أصيب صاحب الـ33 في اليد، وغاب لفترة طويلة عن الملاعب، ليقرر النادي الجدواي تحويله إلى قائمة الاستثمار، لكن كانت عودته من جديد في أغسطس 2019، ليخوض أول مباراة له بقميص النمور أمام العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

اقرأ أيضًا | الزمالك .. درس إلى الاتحاد للتعلم من كبوته!

المزيد من الفرق

جروهي ورغم قلة تصريحاته إلا أنه خرج علينا مؤخرًا، معتبرًا نفسه أفضل حارس، لا غريب في الأمر!، فأي لاعب يرى نفسه الأفضل، لكن الغريب أنه يرى أنه حتى ولو بيد واحدة فيمكنه أن يفرض نفسه كأفضل حارس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين!، إذًا فماذا قدم البرازيلي منذ قدومه إلى المملكة؟

على مستوى الدوري المحلي، خسر الاتحاد معه 13 نقطة، إذ خاض تسعة لقاءات، فاز في اثنين فقط، وتعادل في أربع مباريات، وخسر ثلاث آخرين، ليحصد ست نقاط فقط.

أما من ناحية التصديات، فتصدى لـ15 تسديدة، وواجه ضربتي جزاء، أنقذ واحدة وسكنت شباكه الأخرى، بينما استقبلت شباكه عشرة أهداف، ولم يتمكن من الخروج بشباك نظيفة سوى في مباراة وحيدة.

أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقاد العميد لوداع البطولة من دور الـ16، إذ لعب المباراة الأولى أمام الرياض وفاز فريقه برباعية نظيفة، وفي المباراة الثانية بدور الـ32 أمام الصفا، جلس على مقاعد البدلاء، وشارك فواز القرني بدلًا منه، ونجح النمور في الفوز أيضًا بنتيجة 4-1، لكن بدور الـ16 عاد جروهي للظهور أمام الفتح، فخسر بنتيجة 2-1.

آخر البطولات التي شارك بها الحارس البرازيلي هذا الموسم، هو كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، إذ خاض العميد به ست مباريات، ظهر جروهي في ثلاث منها، والحارس الآخر فواز القرني في الثلاث الأخرى، ونجحا سويًا في قيادة الفريق للوصول إلى نصف النهائي لمواجهة الشباب السعودي.

بالمباراة الأولى التي شارك بها جروهي، تعادل العميد أمام العهد اللبناني بإياب دور الـ32 بنتيجة 0-0، ثم في إياب دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي، فاز النمور 2-0، وأخيرًا أمام أولمبيك آسفي بإياب دور ربع النهائي، وقاد جروهي النمور للفوز 1-0.

هذه أرقام جروهي، والحكم يبقى للجماهير، هل حقًا يمكنه أن يكون الحارس الأفضل في الدوري السعودي حتى ولو بيد واحدة أمام زملائه الأخرين من نجوم حراسة المرمى؟