أفضل الأحذية الكروية التي يجب عليك شراؤها من أمازون في السعودية!

تشكيلة من أفضل الأحذية الكروية.

تعتبر الأحذية الكروية قطعة لا غنى عنها من أجل ممارسة اللعبة الأكثر شعبية، وتتنوع الأحذية الكروية بين الموديلات المختلفة التي تملك كلاً منها مواصفات خاصة تتلائم مع ظروف مختلفة.

ونستعرض معاً مجموعة من أفضل الأحذية الكروية المتاحة حالياً للشراء بالسوق في السعودية.

1- أديداس بريداتور 20.4 FxG

من أشهر أحذية الشركة الألمانية، اشتهر بشكله الكلاسيكي بالأشرطة على الجانبين، ومصنع من الداخل بالكامل من مادة الإيثينيل فينايل أسيتيت لراحة أكثر لباطن القدم.

يأتي باللون الأسود الكامل أو الأبيض في الزهري، وبعدة مقاسات مختلفة، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالسعودية مقابل 231.3 ريال عبر هذا الرابط .

التقييم 4.3، 93 تقييماً.

"شكله ملائم جدًا وأنيق"، فهد

2- بوما كينج

​يعد واحدًا من بين أشهر الأحذية الكلاسيكية للشركة الألمانية، كما أن تصميمه يتيح ارتداءه للجنسين.

ويأتي الحذاء بمجموعة متنوعة ومميزة من الألوان التي تناسب جميع الأذواق.

ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالسعودية مقابل 276.56 ريال عبر هذا الرابط .

التقييم 4.3، 236 تقييماً.

"الخدمة ممتازة، والطرد وصل في الوقت المحدد، الجودة جيدة جيدًا"، أنيد إيتزيل.

3- بوما ULTRA 4.3

حذاء بتصميم مميز وألوان عصرية من شركة بوما الألمانية.

الحذاء يأتي باللون الأسود الكامل مع تفاصيل بيضاء، إلى جانب اللون الزهري.

ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالسعودية مقابل 197.11 ريال عبر هذا الرابط .

التقييم 5، تقييم واحد.

"الغرض وصل تمامًا كما تم وصفه"، بيج ماوث.

4- نايك فانتوم جي تي

أحد التصميمات المميزة من شركة نايك الأمريكية.

يأتي الحذاء باللون الأزرق في الفضي أو اللون الأسود، ويمكنك الحصول عليه مقابل 188 ريال عبر هذا الرابط .

التقييم 4.3، 13 تقييمًا.

"الحذاء رائع على القدم، ويبدو رائعًا حقًا"، مستخدم لم يعرف عن اسمه.

5- بوما Future Z 3.1

حذاء يتميز بتصميم رائع وعصري للغاية.

يتمتع الحذاء بجزء علوي مصمم بتقنية عالية ومرن مع تقنية فيوزون فيت المدمجة لملاءمة لا مثيل لها وقفل للأسفل.

توفر التفاصيل المنقوشة على الحذاء لمسة مميزة للكرة في مناطق الاتصال الرئيسية على القدم.

ويأتي الحذاء بلون أسود بالكامل أو أصفر في أسود، ويمكنك الحصول عليه مقابل 298 ريال عبر هذا الرابط .

التقييم 4.7، 46 تقييمًا.

"ممتاز، إنه يناسبني جدًا"، كريستيان.