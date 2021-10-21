أفضل الأحذية الكروية التي يجب عليك شراءها من أمازون!

تشكيلة مميزة..

تعد الأحذية الكروية قطعة لا غنى عنها من أجل ممارسة اللعبة الأكثر شعبية، وتتنوع الأحذية الكروية بين الموديلات المختلفة التي تملك كلاً منها مواصفات خاصة تتلائم مع ظروف مختلفة.

ونستعرض معاً مجموعة من أفضل الأحذية الكروية المتاحة حالياً للشراء بالسوق.

1 - أديداس بريديتور 20.4 FxG

من أشهر أحذية الشركة الألمانية، اشتهر بشكله الكلاسيكي بالأشرطة على الجانبين، ومصنع من الداخل بالكامل من مادة الإيثينيل فينايل أسيتيت لراحة أكثر لباطن القدم.

يأتي باللون الأسود كاملاً، وبعدة مقاسات مختلفة، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالإمارات مقابل 217.77 درهم عبر هذا الرابط.

2 - بوما رابيدو 2 FG

تتمتع بتصميم انسيابي وألوان حمراء وبيضاء جذابة، مع اللون الأسود للعلامة المميزة لشركة بوما على الجانبين. مصنعة بالكامل من مواد تساعد على استخدامها على العشب الطبيعي.

متاحة بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالإمارات مقابل 162.50 درهم بحد أقصى عبر هذا الرابط.

3 - بوما 13 LTH

مخصصة للملاعب ذات الأراضي الصلبة من أجل كرة القدم للصالات، تزودك براحة كبير بسبب البطانة المرنة التي تم تزويدها به.

تأتي بعدة ألوان مختلفة، ومتوفرة بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالإمارات مقابل 244.73 درهم بحد أقصى عبر هذا الرابط.

4 - بوما فيوتشر Z 4.1

تصميم مختلف عن التقليدي الخاص بالشركة الألمانية، ولكن بألوان جذابة، سواء الأحمر مع الأبيض، أو الأخضر اللامع والأسود معاً.

متاحة بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالإمارات مقابل 267.24 درهم بحد أقصى عبر هذا الرابط.

5 - نايكي فيبور 13

تصميم يتيح استخدامها للجنسين، كذلك تصلح للعب على الأسطح الطبيعية أو الصناعية، ولونها الأحمر الصارخ يجعلها فريدة من نوعها.

متاحة بعدة مقاسات، ويمكن الحصول عليه عبر موقع أمازون بالإمارات مقابل 367.54 درهم بحد أقصى عبر هذا الرابط.