أفريقيا تسبق أوروبا .. كاف يُوافق على إقامة "السوبرليج"

خطوة مهمة لكرة القدم في القارة السمراء

يبدو أن قارة أفريقيا ستسبق نظيرتها الأوروبية في إقامة دوري السوبر "السوبرليج"، وهو المشروع الذي توقف في القارة العجوز بعد انسحاب جمل الأندية المؤسسة للمشروع باستثناء الثلاثي ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.

"السوبرليج" هو بطولة تجمع كبار القارة للتنافس على لقب واحد في ظل تنافس شرس وأرباح مالية ضخمة، وقد بدأت الفكرة بتواجد 12 ناديًا قبل أن يبدأ العديد في الانسحاب بعد التهديد بعقوبات قوية من ويفا وفيفا وكذلك موقف الجمهور الرافض لاستبعاد الأندية الصغيرة والفقيرة من المسابقات القارية.

موقع فلجول المصري نقل عن مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأكيده أن المكتب التنفيذي للاتحاد وافق على إقامة دوري السوبر الأفريقي.

اللجنة التنفيذية اجتمعت في المغرب اليوم قبل 24 ساعة من نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، وقد وافقت رسميًا على إقامة السوبرليج الأفريقي الذي من المتوقع أن يُشارك به كبار القارة السمراء.

وأوضح المصدر لموقع فلجول أن أحمد ولد يحيى نائب رئيس الكاف كُلف رسميًا بالعمل على وضع خطة التنفيذ خلال الأشهر القادمة.

يُشار إلى أن باتريس موتسيبي رئيس الكاف كان قد أعلن بعد توليه منصبه أن النقاش جارٍ في أروقة الاتحاد حول إنشاء السوبرليج الأفريقي بشكل يضم الجميع ويُفيدهم، موضحًا أنهم سيتعلمون من أخطاء الأندية الأوروبية التي حاولت الشروع بالفكرة لكن لم تنجح.