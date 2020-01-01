أغنى لاعب في العالم عاطل عن العمل ودون فريق!

فايق بلقية لاعب ليستر سيتي السابق أصبح دون عمل أو عقد في الوقت الحالي.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الأمريكي المنحدر من دولة بروناي قد انتهى تعاقده مع فريقه الحالي ليستر سيتي دون أن يجد فريقًا جديدًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب لم يجد فريقًا جديدًا ينضم له في سوق الانتقالات حتى هذه اللحظة.

وكان بلقية قد انضم لصفوف ليستر سيتي عام 2016 قادمًا من شباب نادي تشيلسي لكن بالرغم من ذلك لم يشارك ولو لدقيقة واحدة في الدوري الإنجليزي.

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ويعد اللاعب هو أغنى لاعب في العالم بالوقت الحالي، حيث تقدر ثروته بحوالي 18 مليار يورو، متفوقًا على أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويرتدي اللاعب شارة القيادة الخاصة بمنتخب بلاده، بالرغم من خوضه لستة لقاءات فقط وتسجيله هدفًا وحيدًا طوال تلك السنوات معهم.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن عائلة فائق بلقية تمتلك أكثر من 2300 سيارة فارهة و500 منزل بالإضافة لعدد من اليخوت والطائرات.

جدير بالذكر أن فايق كان قد حصل على هدية عيد ميلاد مميزة في صغره عندما قام المغني الأمريكي الشهير مايكل جاكسون بالغناء في حفل عيد ميلاده على طائرة خاصة.