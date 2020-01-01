أغرب واقعة بالدوري السعودي - أراد طرده الحكم فمزق له الكارت الأحمر

واقعة لم تحدث إلا مرة واحدة في تاريخ الدوري السعودي.

منذ بداية الدوري السعودي وحتى الآن، دائمًا ما نشهد أحداثًا مثيرة وتظل دائمًا في ذاكرة الجميع، لا يمكن أن ينساها أحد، لأنها تظل جزءًا من تاريخ البطولة.

نعود بالذاكرة إلى موسم 1976-1977، في مباراة كبيرة تجمع بين النصر والأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي وقتها، ودائمًا ما تتسم مواجهات الفريقين بالقوة والندية.

بطل قصتنا هذه المرة لاعب الأهلي المميز أمين دابو، والحكم السعودي عبد الرحمن الدهام، والذي كان يتولى مهمة قيادة المباراة.

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الدهام اتخذ قرارًا بطرد دابو في كرة مشتركة بينه وبين لاعب من النصر، وهو الأمر الذي لم يتقبله لاعب الأهلي، وصدر منه رد فعل غريب لم يتوقعه أحد.

توجه أمين دابو نحو الحكم عبد الرحمن الدهام، وخطف منه البطاقة الحمراء، وحاول تمزيقها في واقعة جعلت الجميع يندهش لما حدث.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتخذ قرارًا قويًا تجاه دابو، وهو إيقافه لمدة 3 أشهر، بسبب ما بدر منه في المباراة، تجاه الحكم عبد الرحمن الدهام.

وخلال تصريحات صحفية، تحدث دابو عن تلك الواقعة حيث قال: " عندما أشهر الدهام البطاقة الحمراء لم أتمالك أعصابي، فسحبت البطاقة من يده، وحاولت تمزيقها عمدًا، إلا أنها كانت من البلاستيك ولم أستطع تمزيقها".

أمين دابو تابع: " أصدرت لجنة الحكام قرارًا بتوقيفي 3 أشهر عن اللعب، والحقيقة أنني تأسفت بعدها وقدمت اعتذاري لهم عن فعلتي تلك، وصراحة لم أقصد أن أكون صاحب سلوكيات لكن اللاعب وقتها يخرج عن طوره".

ويعد أمين دابو واحدًا من أفضل اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية والمصرية، حيث لعب في صفوف الإسماعيلي المصري، قبل الانضمام للأهلي.