أغرب موقف بالدوري السعودي – لاعب يتلقى صفعة على وجهه من شقيقه بسبب "كارت أحمر"

لاعب يرتكب خطأ غير مبرر يثير استياء شقيقه.

منذ أن بدأ الدوري السعودي، ودائمًا ما يشهد موافق وأحداث مثيرة وطريفة، وذلك في ظل المنافسة الشرسة بين جميع الفرق، من أجل تحقيق الإنجازات والمراكز المتقدمة، وأيضًا الابتعاد عن الهبوط إلى الدرجات الأدنى.

نعود إلى موسم 1985-1986 ببطولة كأس الاتحاد السعودي، أقيمت مباراة ديربي بين الأهلي والاتحاد، وهو اللقاء الذي أقيم بعد 6 سنوات من آخر انتصار للاتحاد على الأهلي، كانت بنتيجة 3-1.

وأقيمت المباراة على ملعب نادي الاتحاد، والجماهير كانت متواجدة في المدرجات، من أجل الاستمتاع بالمنافسة الشرسة بين الفريقين، وسط حماس من جماهير الأهلي، ورغبة من الاتحاد لتحقيق انتصار غاب طويلًا.

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نجح الاتحاد في إنهاء الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد، أحرزه اللاعب المخضرم علي عشعوش بتصويبة صاروخية في مرمى الأهلي.

وشهد الشوط الثاني ضغطًا هجوميًا كبيرًا من جانب فريق نادي الأهلي لتسجيل هدف التعادل، وسط استبسال دفاعي من جانب لاعبي الاتحاد، من أجل الحفاظ على النتيجة.

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وقبل انتهاء المباراة بحوالي 15 دقيقة، ارتكب خالد غراب مدافع الاتحاد خطأ بضرب علي حسين مهاجم الأهلي بدون كرة، ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه.

ولكن الغريب هنا هو رد فعل شقيقه الأكبر عبد الله غراب، الذي توجه نحوه بكل غضب، وقام بصفعه بقوة على وجهه ودفعه بقوة إلى خارج الملعب، وسط استياء من جميع لاعبي الاتحاد وقتها.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد بهدف دون رد بسلام، ليحقق العميد انتصارًا غاب عن الفريق منذ فترة طويلة وهي 6 سنوات.