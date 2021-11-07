أعيد من المطار .. أنسيلمو عالق في الرياض!

يبدو أن مصاعب البرازيلي أنسيلمو هذا الموسم "عرض متواصل" داخل وخارج الملعب، إذ وجد نجم وسط النصر نفسه "عالقًا" في الرياض غير قادر على قضاء إجازته في الخارج.

أنسيلمو أحد أطراف أزمة النصر هذا الموسم، إذ لم يكن قادرًا على مساعدة الفريق وغاب عن العديد من المباريات رغم الطموحات الكبيرة التي واكبت انضمامه للأصفر.

ما القصة؟ لماذا لم يستطع أنسيلمو مغادرة الرياض؟

بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب الخسارة الأخيرة أمام الشباب في الدوري السعودي، على أن يُستأنف المران يوم الأربعاء القادم.

اللاعبون الأجانب استغلوا تلك العُطلة للعودة إلى بلادهم أو قضاء إجازة سريعة في إحدى البلاد القريبة، وقد غادر المدرب البرتغالي نفسه وجهازه المعاون إلى البرتغال.

أنسيلمو أراد قضاء تلك الإجازة القصيرة في الإمارات، وتحديدًا دبي، وقد ذهب إلى المطار بصحبة عائلته للسفر فعلًا إلا أنه فوجئ برفض سفره وإعادته إلى العاصمة السعودية.

السبب في ذلك حسبما أعلنت صحيفة الرياضية السعودية عدم استخراج النصر تأشيرة خروج وعودة للاعب الوحدة السابق، وأشارت إلى أن الإدارة النصراوية حاليًا تعمل على حل تلك المشكلة.

ماذا قدم أنسيلمو في الموسم الحالي مع النصر؟

النصر ضم أنسيلمو في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الاتحاد، لكن اللاعب لم يُقدم الكثير مع فريقه الجديد لمعاناته من الإصابة.

صاحب الـ32 عامًا غاب عن المباريات الأربعة الأولى للعالمي في الدوري السعودي، ولعب شوطًا واحدًا أمام الاتحاد تعرض خلاله للإصابة ليغيب عن اللعب حتى عاد ولعب 25 دقيقة في المباراة الأخيرة أمام الشباب.

أنسيلمو لم يُقدم أي بصمة مع الفريق بعد، ويُعول عليه الجمهور النصراوي لقيادة الوسط الذي تأثر سلبًا كثيرًا برحيل البرازيلي بيتروس.

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