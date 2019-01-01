أعمال عنف وشغب بالجزائر توقف مواجهة المولودية أمام فيلاج موسى

الكرة الجزائرية تبدأ عام 2019 بالشغب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة مولودية الجزائر أمام شباب حي فيلاج موسى، أعمال شعب من الجماهير، أدت لإيقاف المباراة عند الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

المباراة مقامة على ملعب فيلاج موسى، ضمن دور الـ16 بكأس الجزائر، ونجح المولودية في تسجيل ثلاثة أهداف خلال الـ30 دقيقة الأولى من اللقاء، ليبدأ جمهور أصحاب الأرض في إثارة الشغب.

وأعلن موقع "DZ FOOTBALL" الجزائري إيقاف المباراة في الدقيقة 41، موضحًا أن أعمال الشغب لا تزال مستمرة داخل الملعب وخارجه.

يذكر أن فيلاج موسى، الذي يلعب في دوري القسم الثاني هواة بالجزائر، صعد لدور الـ16 من الكأس بعدما أطاح بحمراء عنابة بالفوز أمامه بثنائية نظيفة.

بينما تأهل المولودية على حساب رائد القبة، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.