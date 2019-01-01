أعضاء شرف الأهلي يطالبون البترجي بالتنازل عن الرئاسة والأخير يرفض

البترجي خلف النفيعي على مقعد رئاسة النادي الجداوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرفض عبد الله البترجي؛ رئيس النادي الأهلي السعودي الحالي، الخروج من المنافسة على كرس رئاسة الراقي خلال الانتخابات المقبلة.

البترجي كان قد تم تكليفه برئاسة النادي الجداوي في أواخر العام الماضي بعدما تقدم ماجد النفيعي؛ الرئيس السابق، باستقالته.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الأمير منصور بن مشعل أخبر أعضاء شرف الأهلي بشكل رسمي ترشحه لرئاسة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة، خلال الاجتماع الذي عقده معهم في منزله أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الشرف طالبوا البترجي بالتنازل عن مقعده إلا أنه رفض وطلب مهلة أسبوع للرد.

"الرياضية" أكدت أن الرئيس الحالي للأهلي ينوي التقدم بملف ترشحه على كرسي الرئاسة كمرشح ثان، حيث سيخاطب الهيئة العامة للرياضة الأسبوع المقبل، لعقد جمعية عمومية طارئة، لانتخاب رئيس للنادي حتى يتمكن من التجهيز من الآن للموسم المقبل.