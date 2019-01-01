أشهر لاعبي ويلز الذين ارتدوا ألوان يوفنتوس

أعلن فريق يوفنتوس عن التعاقد مع الويلزي آرون رامسي على أن ينضم لصفوف البيانكونيري في الصيف المقبل بصفة مجانية، ولكنه لن يكون أول ويلزي يلعب للفريق

أعلن فريق يوفنتوس عن توصله إلى إتفاق لضم الويلزي آرون رامسي لاعب آرسنال الحالي وذلك بصفة مجانية بعد انتهاء عقده مع الفريق الإنجليزي في الصيف المُقبل، في صفقة ستكلف البيانكونيري ما يقرب من 36 مليون جنيه إسترليني خاصةً وأن اللاعب سيتقاضى راتباً يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً.

لن يكون آرون رامسي أول لاعب ويلزي يرتدي قميص يوفنتوس في تاريخ السيدة العجوز، حيث سيقوم موقع جول بتسليط الضوء على اسمين آخرين من أفضل لاعبي ويلز في التاريخ واللذان سبقا لهما وأن قاما بتمثيل أكثر الأندية الإيطالية نجاحاً على الصعيد المحلي.

جون تشارلز

يعتبر جون تشارلز هو أفضل لاعب ويلزي على الإطلاق، حيث نجح في خلال فترته المتوهجة مع يوفنتوس في الفوز بالدوري الإيطالي ثلاث مرات وكوبا إيطاليا مرتين في غضون خمس سنوات ارتدى فيها قميص اليوفي، تم اختيار اللاعب المولود في سوانسي أفضل لاعب أجنبي في أول مائة عام من تاريخ يوفنتوس متفوقاً على بعض الأسماء اللامعة مثل الدانماركي لادوروب والفرنسي ميشيل بلاتيني، كما قام بتمثيل منتخب بلاده في كأس العالم عام 1958 والذي لُعب في السويد.

لُقب تشارلز بالعملاق اللطيف بسبب طوله الفارع والذي تجاوز 6 أقدام وسلوكه الرياضي الرائع خاصةً وأنه لم يتلقى أي بطاقة ملونة خلال فترة لعبه مع اليوفي قبل أن يلعب لموسم آخر مع فريق روما.

إيان راش

يرتبط اسم الويلزي إيان راش بفريق ليفربول أكثر من يوفنتوس وهو أمراً ليس مفاجئاً خاصةً وأنه صنع نجوميته مع العملاق الإنجليزي، في وقت ما انتقل راش إلى البيانكونيري ولكنه واجه بعض الصعوبات في التأقلم في الدوري الإيطالي، بسبب اختلاف الثقافة واللغة، صعوبة هضم الأيدولوجية الجديدة لكرة القدم.

علق راش على فترته مع يوفنتوس قائلاً: لم أندم على الذهاب إلى هناك، فترتي مع يوفنتوس طورت مني بكل الطرق كشخص وكلاعب، يمكنني الرجوع إلى مسيرتي المهنية دون التساؤل عما كان يجب أن يكون، لم يلعب راش مع يوفنتوس سوى لموسم واحد فقط وعلى الرغم أنها لم تكن تجربة موفقة ولكنها من المؤكد ساعدته أن يكون لاعباً أفضل.