أشلي يونج يدافع عن دي خيا

ظهير مانشستر يونايتد أشلي يونج يدافع عن زميله ديفيد دي خيا بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد أشلي يونج عن زميله الحارس الدولي الإسباني ديفيد دي خيا بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وكان ديفيد دي خيا قد تلقى عدد كبير من الأهداف خلال المباريات الأخيرة للشياطين الحمر كان جزء منها نتيجة أخطاء مباشرة منه.

وتسببت هذه الانتقادات في تعرض الحارس الدولي الإسباني للعديد من الانتقادات من قبل الصحف الإنجليزية التي اعتبرت هذه الفترة نقطة سوداء في موسم دي خيا.

وبخصوص هذا، قال أشلي يونج إن ديفيد دي خيا لا يمكن أن يلام على الأهداف التي تدخل في مرماه وحده، مؤكدًا أن الحارس الإسباني يقوم بما عليه بشكل جيد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "دي خيا ساعد مانشستر يونايتد كثيرًا في السنوات الأخيرة وهذا الموسم أيضًا، الجميع يخطئ ولا يمكن ذبح حارس بحجم دي خيا بسبب سوء تقدير لكرة أو اثنين"

وتابع: "في الفترة الحالية نفكر في حسم مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، يجب أن ننسى كل ما فاتنا خلال الموسم الحالي ونركز على هذا الأمر بشكل كلي"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تلقى 7 هزائم في مبارياته التسعة الأخيرة، مما أثار بعض الشكوك حول المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.