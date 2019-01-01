أشلي كول: لا داعي للخوف مع لامبارد

أشلي كول يتحدث عن انطلاقة فرانك لامبارد مع تشيلسي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة نادي تشيلسي أشلي كول إن المستقبل مع فرانك لامبارد لا يدعو للقلق رغم البداية الصعبة على مستوى النتائج.

وكان أشلي كول قد أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والتتويجات مع آرسنال وتشيلسي.

ووسط توقعات بانضمامه إلى الجهاز الفني للبلوز، أثني كول على العمل الذي يقوم به لامبارد وأكد أن المستقبل سيكون أفضل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

وأضاف: "لا داعي للقلق الآن، حتى وإن كانت النتائج الأولى سلبية فالعمل الذي يقدم مبشر بتحسن تدريجي بمرور الوقت"

وتابع: "من الممكن أن يمر تشيلسي بلحظات صعبة بالطبع، ولكنه قادر على تخطيها من خلال عمل لامبارد وعلاقته الجيدة بالجميع هنا"

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يذكر أن تشيلسي تعادل في مباراته الأخيرة أمام ليستر سيتي، بعد خسارة لقب السوبر الأوروبي أمام ليفربول وافتتاح البريميرليج أمام مانشستر يونايتد.