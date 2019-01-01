أشعة لوليد سليمان للكشف عن حجم إصابة الركبة

وليد سليمان تعرض لإصابة قوية أمام شبيبة الساورة الجزائري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يخضع وليد سليمان، صانع ألعاب النادي الأهلي لأشعة خلال الساعات المقبلة، للكشف عن حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة شبيبة الساورة.

وكان الأهلي قد تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، إيجابيًا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعرض وليد سليمان لإصابة في الركبة، أمس الجمعة، أثناء المباراة حيث تبين بعد اللقاء كتشخيص مبدئي أنه جذع في رباط الركبة الداخلي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وظهر اللاعب محمولًا من لاعبي الأهلي، بسبب آلام قدمه الذي لم يستطيع أن يضعها أرضًا عقب اللقاء، أثناء العودة لمقر الإقامة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مدة غياب وليد سليمان عن الأهلي، من قبل الطاقم الطبي ليزيد من غضب الجماهير تجاه الإصابات المتتالية للفريق.