أشرف صبحي: لماذا لا نستطيع تنظيم أمم إفريقيا 2019؟

وزير الشباب والرياضة يتحدث عن استعداد وجاهزية مصر لاستضافة كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن مصر جاهزة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019، ولا يوجد شك في هذا الأمر.

مصر تتنافس مع جنوب إفريقيا على تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد أن تم سحبها من الكاميرون بسبب عدم جاهزية البنية الأساسية.

صبحي قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "ملف مصر لاستضافة كأس أمم إفريقيا مطمئن، وجاهزون لتنظيم البطولة، لأن إمكانياتنا كبيرة من حيث الملاعب والفنادق وشبكات الاتصالات".

أشرف صبحي أبدى اندهاشه من تشكيك البعض على قدرة مصر لتنظيم البطولة، حيث قال: "أندهش من تشكيك البعض على قدرة مصر لتنظيم البطولة، وعلاقات مسؤولي اتحاد الكرة بالمؤسسات الخارجية".

وزير الشباب والرياضة اختتم حديثه قائلًا: "هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يبذل كل جهده من أجل هذا الملف، ولكنني لا أتدخل فنيًا في عمل اتحاد الكرة، وأتمنى إقامة إحدى المجموعات في البطولة بأسوان".

ويختار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا 2019، خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم 8 يناير الجاري في العاصمة السنغالية داكار.