أشرف صبحي: لا خلاف مع الكاف ومقره لن يتغير من مصر

وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي يؤكد أنه لا مساس بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ظل تصريحات أحمد أحمد رئيس الكاف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أنه لا مساس بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد تصريحات رئيسه أحمد أحمد الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها صبحي وتطرق خلالها للحديث عن أكثر من أمر ضمنهم حفل نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال صبحي: "يجب أن نسعد لما وصلنا له من مستوى تنظيمي بدعم مباشر من القيادة السياسية طوال فترة البطولة، ونحاول أن نستعد لتنظيم أحداث أكبر وأكثر خلال الفترة المقبلة، كل شيء يسير بشكل منظم".

وأضاف: "نريد أن نقدم ختام يليق بمصر، رغم أن الطبيعي في ختام البطولات الكبرى مثل كأس العالم وأمم أوروبا أنه يكون بسيط للغاية".

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وحول المنتخب المقبل للمنتخب المصري أجاب صبحي على مراسل جول.كوم: "تحديد المدير الفني الجديد ليس ضمن صلاحيات وزارة الشباب والرياضة، والمجموعة التي ستدير الاتحاد المصري هي التي ستتولى الاختيار".

واختتم تصريحاته: "لا يوجد أي خلاف مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مصر هي بلد المقر وستظل كذلك، ولا نقبل أن يتحدث أحد عن نقل المقر".

جدير بالذكر أن نهائي كأس الأمم الإفريقية يقام مساء اليوم بين الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة بعد صعودهما على حساب نيجيريا وتونس.