أسينسيو: لعبنا مباراة مثالية ضد سيلتا فيجو، وهدفنا الفوز بكل اللقاءات

ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد يؤكد أن فريقه قدم أفضل مبارياته ضد سيلتا فيجو.

أكد النجم الإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد أن فريقه قدم مباراة مثالية أمام نظيره سيلتا فيجو في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أعرب خلالها عن سعادته بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء مساء الأمس.

وقال أسينسيو: "لقد لعبنا مباراة متكاملة، كنا ندافع ونهاجم سويًا، واستطعنا أن نستفيد من الفرص التي أتيحت لنا اليوم ولذلك حققنا الفوز بالرغم من المشاكل التي خلقها لنا الخصم".

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وأضاف: "ريال مدريد يمر بفترة طيبة مع قدوم المرحلة الأخيرة من الموسم، نريد الفوز بكل اللقاءات المتبقية، وأن نستمر في التقدم".

وأردف: "أشعر بسعادة كبيرة لقدرتي على مساعدة الفريق، يجب أن نستمر في هذا الدرب سويًا من أجل تحقيق كافة الأهداف الخاصة بنا".

وأنهى كلماته: "كل المباريات هامة بالنسبة لنا، لكن الآن حان وقت الراحة، سنرتاح لعدة أيام بعد ذلك سنعود لنفكر في اللقاء المقبل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة.